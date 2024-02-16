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Валенсия хочет выкупить контракт Яремчука

Все зависит от суммы, которую затребует Брюгге.
Сегодня, 13:26
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Роман Яремчук может стать полноценным игроком Валенсии, пишет Fichajes.

Сообщается, что клуб доволен прогрессом игрока, да и сам Роман счастлив в Испании. Все зависит от суммы, которую запросит Брюгге.

"Он чрезвычайно счастлив в городе, его жена и сын также. Он чувствует себя более интегрированным в команду, чем когда-либо, и если только будет возможность продолжать работать в клубе, он пойдет на это.

Но права на Романа принадлежат Брюгге, который приобрел его за 17 миллионов евро, и я понимаю, что они захотят вернуть часть своих инвестиций", - рассказал агент Яремчука.

В текущем сезоне Роман Яремчук отыграл 25 матчей, в который отличился семью голами. Трансфермаркт оценивает укрианца всего в 3 млн евро.

Ранее также сообщалось, что скандальный воспитанник Шахтера стал игроком Миная.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук

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