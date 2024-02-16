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Моуринью мог в свое время возглавить топовую европейскую сборную

"Особенный" поделился деталями переговоров спустя много лет.
Сегодня, 15:25
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Бывший главный тренер Ромы Жозе Моуринью заявил, что мог поработать в стане сборной Англии.

"Я мог возглавить сборную Англии. У меня было предложение на столе. Отказал, потому что всегда воспринимал работу в национальной команде как нечто, не доставляющее удовольствия. Это было в сезоне 2007/08, тогда сборную возглавил Капелло.

Сейчас у Англии очень хорошее поколение игроков. Они выходили в финал Евро-2020, способны выиграть Евро-2024".

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"Ментальность футболистов, уехавших играть за границу – к примеру, у Беллинга есть нечто, что отличает его от ребят, которые родились, развивались и играют в Англии. Джуд может добавить что-нибудь другое, он является ребенком мира. У него огромная личность.

Саутгейт работает со Стивом Холландом, который был моим помощником в Челси. Какой же он хороший человек, они проделали в сборной отличную работу, но этого немного не хватает. Не могу сказать, что хочу, чтобы Англия выиграла Евро, потому что желаю этого Португалии", – сказал Моуринью в интервью FIVE.

Напомним, в сезоне 2007/08 "Особенный" был без работы после увольнения из Челси. В 2008 году Жозе возглавил Интер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Жозе Моуринью

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