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Ювентус подал апелляцию по делу, из-за которого клуб лишили очков

"Бьянконери" не согласны с выводами комиссии.
Сегодня, 19:23
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Ювентус подал апелляция по делу, в результате которого клуб лишили 10 очков, пишет Football-Italia.

Напомним, итальянская Комиссия по компаниям и биржам CONSOB проанализировала финансовые отчеты клуба и обнаружила в них нарушения.

В результате "бьянконери" потеряла 10 очков в сезоне-2022/23, а также лишились права выступать в еврокубках в текуущем сезоне.

Ювентус заявил, что не согласен с выводами комиссии и уже подал апелляцию.

"Выводы CONSOB основаны на интерпретации и субъективном применении правил бухгалтерского учета. Это суждения и оценки, которые Ювентус не разделяет", – говорится в сообщении клуба.

Ранее также Эмполи неожиданно отобрал очки у Фиорентины.

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