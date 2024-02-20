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Хавбек сборной Японии хочет отсудить круглую сумму из-за обвинений в изнасиловании

Клевета в адрес игрока выйдет девушкам боком.
Сегодня, 18:51
Дзюня Ито / Getty Images
Дзюня Ито / Getty Images

Вингер Реймса Дзюня Ито подал в суд на двух женщин, которые обвинили его в сексуальном насилии, требуя компенсации в размере 202 млн иен (примерно 1,25 млн евро).

По информации The Japan Times, полузащитник сборной Японии представил иск в окружной суд Осаки.

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Игрок утверждает, что женщины выдвинули ложные обвинения против него и его тренера, что привело к расторжению контрактов со спонсорами.

Ввиду этого, Ито требует возмещения финансового ущерба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реймс сборная Японии

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