Жена Дани Алвеса поделилась новыми деталями по делу об изнасиловании

У бразильца может появиться смягчающее обстоятельство.

Джоана Санс, жена бывшего защитника Барселоны и ПСЖ Дани Алвеса, рассказала новые подробности по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе.

"В ту ночь он пришел сильно пьяным, от него пахло алкоголем. Он врезался в шкаф и рухнул на кровать".

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"Я решила, что не стоит с ним разговаривать сразу после прихода, решила оставить это на следующий день", – приводит слова Джоаны издание Marca.

Отметим, представители футболиста намерены доказать, что в ночь совершения изнасилования Алвес был сильно пьян. Это может стать смягчающим обстоятельством при вынесении наказания.

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