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Футбол

ПСЖ - обладатель Кубка Франции-2024/25

Парижане, не напрягаясь, разделались с Реймсом.
24 мая, 23:57       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В субботу, 24 мая, состоялся финал Кубка Франции, в котором ПСЖ встречался с Реймсом.

Действующий чемпион Франции снял все вопросы еще в первом тайме. Уже в начале матча Барколя отметился двумя голами, а точку в матче поставил Хакими.

Второй тайм оказался по большей частью формальностью. ПСЖ полностью контролировал игру и допустил лишь один удар по своим воротам за все 45 минут.

Но с другой стороны и команда Энрике не особенно рвалась вперед. Парижане быстро сделали результат здесь и мыслями были уже в финале Лиги чемпионов.

Статистика матча ПСЖ - Реймс финала Кубка Франции

ПСЖ - Реймс 3:0
Голы: Барколя, 16, 19, Хакими, 43

xG: 2,84 - 0,09
Удары: 20 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Владение мячом: 76% - 24%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реймс ПСЖ

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