Ведущий полузащитник Марселя вернулся в общую группу перед матчем с Шахтером

Один из лидеров провансальцев восстановился от травмы.

Один из ключевых игроков Марселя Жордан Верету сможет принять участие в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против Шахтера.

Как сообщает L'Équipe, 30-летний центральный полузащитник восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе, пропустив перед этим месяц из-за повреждения.

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В нынешнем сезоне Верету провел за провансальцев 28 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы Марсель - Шахтер состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась вничью 2:2.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матч Марсель - Шахтер.

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