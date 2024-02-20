Ответный матч с Марселем обслужит фартовый для Шахтера арбитр

На поединок назначен немецкий рефери, который трижды пересекался с "горняками".

В четверг, 22 февраля, Шахтер встретится в гостях с Марселем в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот поединок обслужит немецкая бригада арбитров во главе с 42-летним Тобиасом Штилером. На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Четвертый рефери - Мартин Петерсен.

Ответственным за систему VAR будет Марко Фритц, а его ассистентом - Беньямин Бранд.

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Шахтер со Штилером пересекался в еврокубках трижды и во всех случаях праздновал успех. Так, в 2016 году донецкая команда на групповом этапе Лиги Европы одержала победу 2:0 над португальской Брагой, а в 2019 году в группе Лиги чемпионов обыграла 2:1 итальянскую Аталанту.

Последняя встреча Шахтера с этим немецким рефери состоялась год назад в аналогичной ситуации - также в выездном ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против французской команды. Тогда "горняки" хоть и уступили 1:2 Ренну, но одержали победу 5:4 в серии послематчевых пенальти и прошли в 1/8 финала турнира.

Напомним, что ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы Марсель - Шахтер состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась вничью 2:2.

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