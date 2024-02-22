"Я номер один": Хавбек Интера назвал себя лучшим креативным опорником в мире

Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу заявил, что считает себя лучшим реджистой мира.

"Несколько месяцев назад я сказал, что вхожу в число лучших реджист, но никто мне не поверил. Но я всегда верю в себя, знаю свои качества и никого не боюсь.

Кроос - третий, Энцо - пятый, Родри - второй, Киммих - четвертый, я - первый".

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"Почему так? Потому что я забиваю, а другие нет. Если вы посмотрите, я забиваю не с близкого расстояния, а метров с 25-30 или со штрафного. Это трудное дело.

Кроме того, остальные хороши в управлении игрой, но я не люблю делать пасы на пять метров. Я всегда в поиске ключевого паса, в поисках увеличения шанса на гол. Пас влево или вправо мне не поможет", – заявил Чалханоглу в интервью DAZN.

В текущем сезоне на счету 30-летнего турка девять голов и три ассиста в 23-х матчах Серии А.

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