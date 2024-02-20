Интер благодаря голу Арнаутовича дожал Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 20 февраля, Интер (Италия) на своем поле принимал Атлетико (Испания) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
За первый тайм команды нанесли лишь два удара в створ (оба хозяева поля), ведь игра была осторожной.
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После перерыва Интер все-таки сумел взломать оборону подопечных Диего Симеоне, которые всю игру оборонялись.
Автором победного гола стал Марко Арнаутович, который забил в финальный отрезок встречи.
Примечательно, что "матрасники" не имели шансов сравнять счет, ведь не нанесли хотя бы одного удара в створ.
Ответный поединок команд пройдет 13 марта в Испании.
Статистика матча плей-офф Лиги чемпионов Интер - Атлетико
Интер - Атлетико 1:0
Гол: Арнаутович, 79
Ожидаемые голы (XG): 2.36-0.63
Владение мячом: 54%-46%
Удары: 19-7
Удары в створ: 5-0
Фолы: 9-14
Интер: Зоммер - Павар, де Врей, Бастони - Дармиан (Думфрис, 70), Мхитарян (Фраттези, 73), Барелла, Димарко (Аугусто, 69) - Чалханоглу - Мартинес (Санчес, 89), Тюрам (Арнаутович, 46)
Атлетико: Облак - Молина (Барриос, 69), Витсель, Хименес (Савич, 46), Эрмосо (Мандава, 68), Лино - Льоренте, Де Пауль, Коке, Сауль Ньигес (Мората, 55) - Гризманн (Корреа, 78)
Предупреждения: Фраттези, Аугусто - Эрмосо, Савич, Мората
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