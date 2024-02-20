Фанат Интера затроллил болельщиков Атлетико гимном Реала

Болельщики Атлетико бурно провели время в Милане в преддверии матча с Интером в рамках Лиги чемпионов.

Фанаты "матрасников" пели песни и скандировали фирменные кричалки, однако местным это не сильно пришлось по душе.

Читай также: Симеоне накануне матча с Интером рассказал, что их лидер мог играть за Атлетико

Один из представителей команды хозяев включил на колонке гимн Реала - главного врага Атлетико в Испании. После этого болельщики мадридцев затихли, а окружающее смеялись от данного перфоманса.

Напомним, матч Интер - Атлетико состоится сегодня, 20 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!