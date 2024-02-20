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Фанат Интера затроллил болельщиков Атлетико гимном Реала

"Нерадзурри" не стерпели наглости гостей.
Вчера, 21:50
Фанаты Атлетико / Getty Images
Фанаты Атлетико / Getty Images

Болельщики Атлетико бурно провели время в Милане в преддверии матча с Интером в рамках Лиги чемпионов.

Фанаты "матрасников" пели песни и скандировали фирменные кричалки, однако местным это не сильно пришлось по душе.

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Один из представителей команды хозяев включил на колонке гимн Реала - главного врага Атлетико в Испании. После этого болельщики мадридцев затихли, а окружающее смеялись от данного перфоманса.

Напомним, матч Интер - Атлетико состоится сегодня, 20 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер атлетико мадрид

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