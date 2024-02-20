Симеоне накануне матча с Интером рассказал, что их лидер мог играть за Атлетико

Лаутаро Мартинес в свое время имел шанс оказаться в стане "матрасников"

Наставник Атлетико Мадрид Диего Симеоне накануне матча с Интером рассказал, что лидер "нерадзурри" Лаутаро Мартинес мог оказаться в стане "матрасников".

По словам аргентинского специалиста, он не обижается на отказ своего соотечественника и восхищается его игрой

"Когда молодые игроки прогрессируют так, как Лаутаро Мартинес, я не могу не восхищаться ими. Лаутаро - это тот футболист, который мог играть за нас, но выбрал другой путь. В конце концов он сильный футболист, который доказывает это.

У меня нет никаких претензий из-за того, что он выбрал другое продолжение карьеры, я счастлив за него, ведь он аргентинец", - сказал Симеоне на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что матч Интер - Атлетико состоится уже сегодня, 20 февраля, в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!