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Интер - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 20.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 17:46
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Во вторник, 20 февраля, продолжится главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала сыграют Интер (Италия) и Атлетико (Испания).

Команды, которые вполне могут пройти несколько этапов плей-офф, проведут очное противостояние между собой.

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Матч между Интером и Атлетико пройдет на стадионе Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Интер - Атлетико

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В плей-офф итальянский коллектив вышел из группы со второго места, где были Реал Сосьедад, Бенфика и Зальцбург. Испанский гранд выиграл квартет, в котором находились Лацио, Фейеноорд и Селтик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер атлетико мадрид

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