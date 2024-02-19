Интер - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 20.02.2024
Во вторник, 20 февраля, продолжится главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала сыграют Интер (Италия) и Атлетико (Испания).
Команды, которые вполне могут пройти несколько этапов плей-офф, проведут очное противостояние между собой.
Читай также: Проблемные Наполи и Барселона, украинцы пройдут в четвертьфинал: прогнозы на плей-офф Лиги чемпионов
Матч между Интером и Атлетико пройдет на стадионе Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн трансляцию матча Интер - Атлетико
В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".
В плей-офф итальянский коллектив вышел из группы со второго места, где были Реал Сосьедад, Бенфика и Зальцбург. Испанский гранд выиграл квартет, в котором находились Лацио, Фейеноорд и Селтик.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!