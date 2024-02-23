Почеттино - о финале Кубка Лиги: Я думаю, что Ливерпуль фаворит
В рамках финала Кубка английской Лиги, который состоится уже в воскресенье, 25 февраля, встретятся Челси и Ливерпуль.
Рулевой лондонцев Маурисио Почеттино поделился мыслями о предстоящей встрече, заявив, что его визави Юрген Клопп лукавит, говоря, что не считает свою команду фаворитом.
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"Клопп - один из лучших тренеров в мире, наряду с Пепом. Если они не фавориты, то и мы не фавориты.
Если вы спросите меня, то я скажу, что фаворитом является Ливерпуль. Они имеют опыт таких игр, а для некоторых наших игроков это первый финал в карьере. Клопп достаточно умен, чтобы сказать, что это игра 50 на 50, но я думаю, что Ливерпуль - фаворит", - сказал аргентинский специалист на предматчевой пресс-конференции.
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