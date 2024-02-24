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Хорватский гранд предложил контракт Модричу

Лука может вернуться в Динамо Загреб.
Сегодня, 00:26
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

У хавбека мадридского Реала Луки Модрича появился новый неожиданный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает хорватское издание 24 Saba, президент Динамо Загреб Мирко Баришич предложил местному хавбеку возвращение в клуб, который его воспитал. На данный момент ответ Луки остается неизвестным.

Отмечается, что решение о своем дальнейшем будущем 38-летний игрок, вероятно, примет после того, как сыграет на Евро-2024 со сборной Хорватии.

Напомним, также у Модрича есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Загреб Лука Модрич

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