Верес - Колос: Обзор и результат матча чемпионата Украины 25.02.2024

Клуб из Ковалевки дважды забил в концовке встречи.

В рамках 18-го тура чемпионата Украины Верес на своем поле встретился с Колосом.

В первом тайме более активными были именно хозяева, которые создали единственный по-настоящему опасный момент до перерыва.

Ближе к завершению первой 45-минутки Марко Мрвалевич откликнулся на подачу с фланга, пробив головой в нижний угол ворот, но Кирилл Фесюн сумел справиться с его ударом.

Уже во втором тайме инициативу перехватил клуб из Ковалевки. Особенно игра оживилась после выхода на поле литовца Гитаса Паулаускаса и бразильца Диего Кариоки.

На 79-й минуте счет был открыт. Невероятный "выстрел" с дальней дистанции удался Андрею Цурикову, а уже через 4 минуты выше упомянутый Паулаускас "похоронил" надежды подопечных Олега Шандрука хотя бы на ничью.

Статистика матча чемпионата Украины Верес - Колос

Верес - Колос 0:2

Голы: Цуриков, 79, Паулаускас, 83

Удары: 11 - 9

Удары в створ ворот: 1 - 3

Владение мячом: 46% - 54%

Атаки: 74 - 76

Верес: Когут — Балан (Гакман, 60), Кучеренко, Жулио Сезар Да Силва, Шевченко — Дахновский (Янаков, 83), Банада, Кучеров, Шастал (Шарай, 60) — Сикейра Аугушту (Годя, 67) — Мрвальевич (Гайдучик, 67)

Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков — Демченко, Милько — Велетень (Кариока, 74), Тотовицкий, Топалов (Ильин, 88) — Безбородько (Паулаускас, 67)

Предупреждения: Демченко

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