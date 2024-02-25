Верес - Колос: Обзор и результат матча чемпионата Украины 25.02.2024
В рамках 18-го тура чемпионата Украины Верес на своем поле встретился с Колосом.
В первом тайме более активными были именно хозяева, которые создали единственный по-настоящему опасный момент до перерыва.
Ближе к завершению первой 45-минутки Марко Мрвалевич откликнулся на подачу с фланга, пробив головой в нижний угол ворот, но Кирилл Фесюн сумел справиться с его ударом.
Уже во втором тайме инициативу перехватил клуб из Ковалевки. Особенно игра оживилась после выхода на поле литовца Гитаса Паулаускаса и бразильца Диего Кариоки.
На 79-й минуте счет был открыт. Невероятный "выстрел" с дальней дистанции удался Андрею Цурикову, а уже через 4 минуты выше упомянутый Паулаускас "похоронил" надежды подопечных Олега Шандрука хотя бы на ничью.
Статистика матча чемпионата Украины Верес - Колос
Верес - Колос 0:2
Голы: Цуриков, 79, Паулаускас, 83
Удары: 11 - 9
Удары в створ ворот: 1 - 3
Владение мячом: 46% - 54%
Атаки: 74 - 76
Верес: Когут — Балан (Гакман, 60), Кучеренко, Жулио Сезар Да Силва, Шевченко — Дахновский (Янаков, 83), Банада, Кучеров, Шастал (Шарай, 60) — Сикейра Аугушту (Годя, 67) — Мрвальевич (Гайдучик, 67)
Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков — Демченко, Милько — Велетень (Кариока, 74), Тотовицкий, Топалов (Ильин, 88) — Безбородько (Паулаускас, 67)
Предупреждения: Демченко
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