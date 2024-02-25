iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Верес - Колос: Обзор и результат матча чемпионата Украины 25.02.2024

Клуб из Ковалевки дважды забил в концовке встречи.
Сегодня, 15:05
Верес - Колос / Instagram
Верес - Колос / Instagram

В рамках 18-го тура чемпионата Украины Верес на своем поле встретился с Колосом.

В первом тайме более активными были именно хозяева, которые создали единственный по-настоящему опасный момент до перерыва.

Ближе к завершению первой 45-минутки Марко Мрвалевич откликнулся на подачу с фланга, пробив головой в нижний угол ворот, но Кирилл Фесюн сумел справиться с его ударом.

Уже во втором тайме инициативу перехватил клуб из Ковалевки. Особенно игра оживилась после выхода на поле литовца Гитаса Паулаускаса и бразильца Диего Кариоки.

На 79-й минуте счет был открыт. Невероятный "выстрел" с дальней дистанции удался Андрею Цурикову, а уже через 4 минуты выше упомянутый Паулаускас "похоронил" надежды подопечных Олега Шандрука хотя бы на ничью.

Статистика матча чемпионата Украины Верес - Колос

Верес - Колос 0:2

Голы: Цуриков, 79, Паулаускас, 83

Удары: 11 - 9
Удары в створ ворот: 1 - 3
Владение мячом: 46% - 54%
Атаки: 74 - 76

Верес: Когут — Балан (Гакман, 60), Кучеренко, Жулио Сезар Да Силва, Шевченко — Дахновский (Янаков, 83), Банада, Кучеров, Шастал (Шарай, 60) — Сикейра Аугушту (Годя, 67) — Мрвальевич (Гайдучик, 67)

Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков — Демченко, Милько — Велетень (Кариока, 74), Тотовицкий, Топалов (Ильин, 88) — Безбородько (Паулаускас, 67) 

Предупреждения: Демченко

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Немецкий журналист обрадовался в прямом эфире провалу МЮ в матче с Фулхэмом Немецкий журналист обрадовался в прямом эфире провалу МЮ в матче с Фулхэмом
Ювентус в концовке дожал Фрозиноне Ювентус в концовке дожал Фрозиноне
Украина завоевала девять наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука Украина завоевала девять наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
"Я без колебаний дал тебе бой": Амосов потребовал реванш у своего обидчика "Я без колебаний дал тебе бой": Амосов потребовал реванш у своего обидчика
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа15:51
Немецкий журналист обрадовался в прямом эфире провалу МЮ в матче с Фулхэмом
Европа15:27
Ювентус в концовке дожал Фрозиноне
15:22
Украина завоевала девять наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Европа15:05
Колос дожал Верес в не очень веселом матче
ММА14:35
"Я без колебаний дал тебе бой": Амосов потребовал реванш у своего обидчика
Европа14:30
"Мы часть жесткого бизнеса": Легенда Баварии высказался об уходе Тухеля
Европа13:59
Саудовский клуб сделал предложение лидеру Барселоны
Бокс13:56
"Он лучше как боец": Экс-чемпион рассказал, на кого ставит в поединке Усик - Фьюри
Европа13:32
Срна рассказал, что игрок Шахтера должен был перейти в хорватский топ-клуб
Европа13:28
"Очень взволнован": Мудрик поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с Ливерпулем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK