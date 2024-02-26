Ман Сити продлил контракт с талантливым воспитанником

Манчестер Сити объявил о продлении контракта с талантливым воспитанником клуба.

Как сообщает пресс-служба "горожан", новое соглашение подписал норвежский вингер Оскар Бобб. Договор будет действовать до лета 2029 года, финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что в этом сезоне 20-летний Бобб провел за коллектив Пепа Гвардиолы 16 матчей, оформив 2 гола и 2 результативные передачи. Также в течение прошлого года он дебютировал за основную сборную Норвегии.

Портал Transfermarkt оценивает Оскара в 15 млн евро. К академии манкунианцев вингер присоединился 5 лет назад, перейдя из Волеренги.

Напомним, ранее сообщалось. что игрок Ман Сити установил клубный рекорд в игре против Борнмута Ильи Забарного.

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