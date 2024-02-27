Лидер Наполи может заменить Мбаппе в ПСЖ

Вингер Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Парижский клуб рассматривает возможность приобретения игрока Наполи в качестве замены для Килиана Мбаппе.

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Помимо Кварацхелии, ПСЖ также проявляет интерес к двум другим игрокам из Серии А - Виктору Осимхену из того же Наполи и Рафаэлю Леау из Милана.

Напомним, контракт грузинского футболиста с неаполитанцами рассчитан до 2027 года, при этом его зарплата составляет 1,2 миллиона евро.

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