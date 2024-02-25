Мать Мбаппе хочет смягчить негативный эффект от ухода Килиана из ПСЖ
Игрок вел очень опасную игру, за которую может поплатиться.
Форвард Килиан Мбаппе решил перейти из ПСЖ в Реал на правах свободного агента после завершения текущего сезона.
Его уход будет официально объявлен совместно с клубом, как только он подпишет контракт с мадридской командой.
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В начале января Мбаппе заявил, что выбор еще не сделан, но по данным L’Équipe, он уже договорился с Реалом в конце декабря.
В свою очередь мать футболиста, также выступающая его агентом, стремится смягчить эффект от его ухода из Франции, подготавливая ряд поддерживающих материалов в СМИ.
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