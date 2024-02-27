Агуэро выступил с заявлением касаемо возобновления игровой карьеры

Бывший нападающий Барселоны и Манчестер Сити Сержио Агуэро высказался о возобновлении карьеры.

"Это абсолютная ложь. Я не собираюсь тренироваться с Индепендьенте. Иногда новости додумывают. Да, мне пришло сообщение от моего кардиолога. Он сказал, что у меня все в порядке. Это важно, чтобы у меня было хорошее здоровье, но чтобы вернуться к тренировкам на высшем уровне, мне нужно пройти много обследований", – приводит слова Агуэро издание Tyc Sports.

Напомним, что Агуэро закончил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. После десяти сезонов в составе "горожан" Серхио стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Ранее сообщалось, что Агуэро вскоре начнет тренироваться со своим родным клубом.

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