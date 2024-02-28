Friendly fire: Защитник Ювентуса травмировал на тренировке лидера клуба
Кьеза вновь угодил в лазарет по дурости одноклубника.
Вингер Федерико Кьеза вынужден был прервать тренировку из-за травмы, полученной в столкновении с защитником Алексом Сандро.
По информации TMW, бразильский игрок повредил голеностоп итальянского футболиста в подкате, в результате чего Кьеза упал на землю.
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Медицинский персонал обследовал игрока, и он попытался вернуться к тренировке, однако через некоторое время был вынужден покинуть полностью поле, хромая.
Травма пришлась на ту же область, которая опухла после предыдущего матча с Интером.
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