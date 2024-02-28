Лидер Ювентуса решил продлить контракт с клубом

Душан Влахович принял решение остаться в Ювентусе, пишет Football Italia.

Сербский нападающий готов продлить контракт с "бянконери" и уже провел предварительные переговоры.

Предполагается, что стороны придут к компромису к концу весны, Душан хочет продлить текущее соглашение еще на два года до 2028-го.

Игрок получает 12 млн евро в год, но для нынешнего Ювентуса это большая проблема. Продление контракта до 2028 года позволит растянуть расходы на зарплату и амортизацию на следующие четыре года.

В текущем сезоне Душан Влахович отыграл 25 матчей, в которых отличился 15-ю голами.

Ранее также сообщалось, что Рома готовит своему игроку новый контракт.

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