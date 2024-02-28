Рома готовит новый контракт своему лидеру без пункта о сумме отступных

Рома заинтересована в подписании нового контракта с лидером команды Пауло Дибалой.

Действующий трудовой договор 30-летнего аргентинца рассчитан до июня 2025 года, а в нем прописана калусула. Сумма отступных в соглашении для зарубежных клубов составляет всего 12 миллионов евро и действительна до 31 июля.

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Как сообщает журналист Николо Скира, римский клуб готов начать переговоры с игроком о новом контракте, исключив из него опцию о возможной продаже за фиксированную сумму.

Отметим, что в нынешнем сезоне Дибала за писал на свой счет 12 голов и шесть результативных передач в 25 матчах за Рому во всех турнирах.

Ранее Дибала отреагировал на возможность переезда в Саудовскую Аравию.

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