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Лидер Ромы отреагировал на возможность переезда в Саудовскую Аравию

Пауло Дибала отметил прогресс местной лиги.
Вчера, 23:20
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Форвард Ромы Пауло Дибала поделился мыслями о возможности переезда в Саудовскую Аравию.

Аргентинец считает, что местная лига вместе с МЛС занимает важное место в футбольной иерархии.

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"Рост саудовской лиги за последние два года был невероятным, как с точки зрения игроков и клубов, так и с точки зрения качества игры. 

Я посмотрел несколько матчей по телевизору и был впечатлен как уровнем игры, так и страстью болельщиков, стадионы всегда полны. Молодое поколение действительно любит футбол. Кроме того, там играют многие из моих партнеров по сборной Аргентины, и они часто высоко отзываются о чемпионате.

Матч за Суперкубок в Саудовской Аравии стал для меня новым опытом. До этого я никогда не был в Саудовской Аравии, и это был очень позитивный опыт. Я был поражен страстью болельщиков к футболу и их преданностью спорту.

Но сейчас я играю за Рому и представляю себя с Ромой. Саудовский чемпионат, безусловно, один из важнейших наряду с МЛС и европейскими лигами", - цитирует слова нападающего "волков" итальянское издание Calciomercato.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Пауло Дибала

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