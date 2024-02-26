Рома - Торино 3:2 видео голов и лучших моментов матча

В рамках 26-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Торино.

Римский коллектив переиграл соперника благодаря хет-трику Пауло Дибалы.

В составе гостевой команды забил Сапата, а еще один мяч был засчитан после автогола Хейсена.

В турнирной таблице чемпионата Италии Рома идет на шестом месте, имея 44 балла. Торино располагается на десятой строчке с 36 очками.

Видео голов и обзор матча Рома - Торино:

Рома - Торино 3:2

Голы: Дибала, 42 (пен.), 58, 69 - Сапата, 44, Гейсен, 89 (автогол).

Рома: Свилар - Манчини, Смоллинг (Гейсен, 78), Ндика - Кристенсен, Кристанте, Паредес (Бове, 65), Пеллегрини (Саншеш, 86) - Дибала, Азмун (Лукаку, 64), Анхелиньо (Спинаццола, 64).

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи, Ловато (Сазонов, 14), Масина (Илич, 81) - Белланова, Гинейтис (Линетти, 80), Риччи, Лазаро (Родригес, 62) - Санабрия (Окереке, 81), Влашич, Сапата.

Предупреждения: Ндика, Кристанте - Лазаро, Риччи.

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