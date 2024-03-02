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Экс-одноклубник Зидана рассказал, когда тот может вернуться к работе тренером

Томас Гравесен назвал два клуба и одну сборную, которые может возглавить французский специалист
Сегодня, 15:34
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Бывший игрок Реала Томас Гравесен заявил, что его бывший одноклубник Зинедин Зидан ранее рассказал ему, при каких условиях вернется к работе тренером.

По словам датчанина, Зидан готов снова вернуться в стан "сливочных", или возглавить еще один из своих бывших клубов или сборную Франции.

"Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад, и он говорил, что есть только три предложения, которые он хотел бы принять - от Марселя, Реала и сборной Франции", - цитирует слова Гравесен издание Eurosport.

Отметим, что ранее сообщалось, что Бавария рассматривает Зидана в качестве замены Тухелю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Зинедин Зидан

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