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Зидан не исключает возможность возглавить Баварию

Мюнхенцы также не прочь пригласить француза.
Сегодня, 20:57
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Зинедин Зидан не против возглавить мюнхенскую Баварию, утверждает Sport1.

Руководство немецкого клуба рассматривает француза, как возможную замену Тухелю.

Издание, ссылаясь на источники в окружении Зидана, пишет, что экс-тренер Реала считает Баварию, наряду с Ювентусом и сборной Франции, приоритетными вариантами.

Ему нравится, что у "ротен" богатая история и комфортные условия работы, как и в Мадриде. Также он считает, что его методы работы должны отлично подойти для немецкого футбола.

В руководство Баварии понимают, что Зидану придется отдать полномочия в решении спортивных вопросов, а потому не спешат с назначением.

Ранее также сообщалось, что Тухель может вернуться в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан

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