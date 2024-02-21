Зидан не исключает возможность возглавить Баварию
Зинедин Зидан не против возглавить мюнхенскую Баварию, утверждает Sport1.
Руководство немецкого клуба рассматривает француза, как возможную замену Тухелю.
Издание, ссылаясь на источники в окружении Зидана, пишет, что экс-тренер Реала считает Баварию, наряду с Ювентусом и сборной Франции, приоритетными вариантами.
Ему нравится, что у "ротен" богатая история и комфортные условия работы, как и в Мадриде. Также он считает, что его методы работы должны отлично подойти для немецкого футбола.
В руководство Баварии понимают, что Зидану придется отдать полномочия в решении спортивных вопросов, а потому не спешат с назначением.
Ранее также сообщалось, что Тухель может вернуться в АПЛ.
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