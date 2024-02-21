Зидан не исключает возможность возглавить Баварию

Мюнхенцы также не прочь пригласить француза.

Зинедин Зидан не против возглавить мюнхенскую Баварию, утверждает Sport1.

Руководство немецкого клуба рассматривает француза, как возможную замену Тухелю.

Издание, ссылаясь на источники в окружении Зидана, пишет, что экс-тренер Реала считает Баварию, наряду с Ювентусом и сборной Франции, приоритетными вариантами.

Ему нравится, что у "ротен" богатая история и комфортные условия работы, как и в Мадриде. Также он считает, что его методы работы должны отлично подойти для немецкого футбола.

В руководство Баварии понимают, что Зидану придется отдать полномочия в решении спортивных вопросов, а потому не спешат с назначением.

Ранее также сообщалось, что Тухель может вернуться в АПЛ.

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