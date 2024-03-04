Легендарный испанский вратарь высказался об игре Лунина за Реал

Воспитанник мадридского Реала и легенда Валенсии Сантьяго Каньисарес поделился мыслями об игре Андрея Лунина в этом сезоне.

По словам бывшего испанского голкипера, украинец его удивил.

"Удивил ли меня Лунин? Да. Мы открыли для себя вратаря с великолепными качествами и индивидуальностью. Позиция вратаря Реала требует многого, особенно на ментальном уровне. И он проходит этот экзамен на отлично".

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Также Каньисарес, который в свое время не сумел закрепиться в стане "сливочных" из-за появления в клубе Икера Касильяса рассказал, стоит ли Лунину искать новую команду после того, как Тибо Куртуа вернется после травмы.

"Куртуа, без сомнения, лучший вратарь мира. После финала Лиги чемпионов с Ливерпулем он герой и легенда. Возможно, что Куртуа лучший вратарь, которого я когда-либо видел собственными глазами.

Однако Тибо вернется после тяжелой травмы. Для него будет важно полностью восстановиться, чтобы показывать 100% своих возможностей. Это займет время, а Лунину потребуется сохранять спокойствие.

Когда Куртуа наберет форму, то у него не будет соперников в воротах, его уровень не будет подлежать сомнению. В этот момент Андрею придется принять решение", - заявил Сантьяго.

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