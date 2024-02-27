Эффект Лунина: Реал пропускает наименьшее количество голов в Ла Лиге в своей истории

Мадридский Реал демонстрирует великолепную надежность в обороне в рамках текущего сезона.

Как сообщает twitter-аккаунт OptaJose, "сливочные" на данный момент пропустили всего 16 голов в 26 матчах Ла Лиги. Это наименьшее количество пропущенных мячей на момент 26-го тура чемпионата Испании в истории клуба.

Стоит отметить, что по данным xG (ожидаемых голов) столичный гранд должен был пропустить во внутреннем первенстве на 8 голов больше.

Примечательно, что большую часть этих голов, а именно 9, пропустил Кепа Аррисабалага, сыгравший в 12 матчах Ла Лиги. У украинца Андрея Лунина 14 поединков в чемпионате Испании и лишь 7 пропущенных голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин установил два рекорда в одном матче

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