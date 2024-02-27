iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эффект Лунина: Реал пропускает наименьшее количество голов в Ла Лиге в своей истории

Мадридцы установили клубный рекорд.
Сегодня, 21:02
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал демонстрирует великолепную надежность в обороне в рамках текущего сезона.

Как сообщает twitter-аккаунт OptaJose, "сливочные" на данный момент пропустили всего 16 голов в 26 матчах Ла Лиги. Это наименьшее количество пропущенных мячей на момент 26-го тура чемпионата Испании в истории клуба.

Стоит отметить, что по данным xG (ожидаемых голов) столичный гранд должен был пропустить во внутреннем первенстве на 8 голов больше.

Примечательно, что большую часть этих голов, а именно 9, пропустил Кепа Аррисабалага, сыгравший в 12 матчах Ла Лиги. У украинца Андрея Лунина 14 поединков в чемпионате Испании и лишь 7 пропущенных голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин установил два рекорда в одном матче

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Президент Ла Лиги отреагировал на критику судей на клубном канале Реала Президент Ла Лиги отреагировал на критику судей на клубном канале Реала
Личное признание: Анчелотти оценил игру Лунина в победном матче с Севильей Личное признание: Анчелотти оценил игру Лунина в победном матче с Севильей
Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата Мбаппе уговорил руководство Реала подписать своего брата
Экс-игрок NAVI будет играть в одной команде с россиянином, который поддерживает войну Экс-игрок NAVI будет играть в одной команде с россиянином, который поддерживает войну
Помочь журналистам

Видео

Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано
Цыганков забил гол в ворота Райо Вальекано

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:21
Экс-игрок NAVI будет играть в одной команде с россиянином, который поддерживает войну
Евро-202423:03
Племянник почетного президента Баварии может заменить Тухеля в клубе
Европа22:45
Именитый тренер признался, что обожает смотреть матчи Чемпионшипа
Европа22:38
Жирона надеется снова арендовать своего лидера, который перейдет в Ман Сити
Европа22:17
Мбаппе встретился с президентом Франции
Украина21:48
Незаявленный на матч с Шахтером Калюжный - среди претендентов на игрока тура УПЛ
Европа21:38
Экс-игрок МЮ попал на радары Барселоны
Украина21:27
Александрия отреагировала на скандал с выходом незаявленного игрока
Европа21:17
Тоттенхэм решил рискнуть насчет трансфера своего ключевого игрока
Европа21:02
Эффект Лунина: Реал пропускает наименьшее количество голов в Ла Лиге в своей истории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK