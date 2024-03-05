Манчестер Сити не может договориться с вратарем о новом контракте

Непростая ситуация может заставить "горожан" продать голкипера, который заявил о желании стать первым номером команды.

Манчестер Сити уже некоторое время ведет переговоры со Штефаном Ортегой о новом контракте, так как нынешнее соглашение с голкипером завершится летом 2025 года.

Однако, как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, у английского клуба возникли определенные проблемы.

Переговоры между сторонами застопорились, так как они не могут договориться по зарплате. К тому же, 31-летний немец хочет получать больше игрового времени, желая стать основным вратарем.

В связи с этим "горожане" рассматривают вариант с продажей игрока этим летом. Но до этого они все же постараются подписать новую сделку.

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В этом им должен помочь Пеп Гвардиола, который очень ценит Ортегу - уже запланированы следующие раунды переговоров.

Штефан Ортега перебрался в Манчестер Сити из Арминии летом 2022 года на правах свободного агента. За это время он сыграл в 23 матчах, в которых пропустил 18 голов и отстоял на "ноль" 11 раз.

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