iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико предлагал Барселоне купить часть прав на Феликса

Каталонцы рассматривают только продление аренды.
Сегодня, 09:50
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Еще зимой Атлетико предлагал Барселоне купить часть прав на Жоау Феликса, пишет Diario Sport.

Как ранее сообщалось, каталонцы хотели оставить португальца в команде, а потому стараются договориться с "матрасниками". Помогает сторонам агент игрока Жорже Мендеш.

Зимой Атлетико попробовал продать Барсе часть прав на игрока, но получил отказ - каталонцы рассматривают только вариант с продолжением аренды.

Барселона готова продлить аренду Феликса, включив в контракт пункт о необязательном выкупе игрока. Атлетико же хочет, чтобы этот пункт был обязательным и активировался после определенного количества матчей.

Также клубы все еще не договорились о цене. Каталонцы оценивают нападающего в 40 млн евро, а мадридский клуб хотел бы отбить большую часть затраченных на Феликса 100 млн.

Ранее также сообщалось, что Челси определился с будущим Мудрика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жоау феликс

Статьи по теме

Стало известно, при каком условии Барселона сможет сохранить Феликса Стало известно, при каком условии Барселона сможет сохранить Феликса
Барселона потеряла Феликса на неопределенный срок Барселона потеряла Феликса на неопределенный срок
Португальский агент поделился инсайдом касаемо будущего Феликса и Канселу в Барселоне Португальский агент поделился инсайдом касаемо будущего Феликса и Канселу в Барселоне
Хави определился с судьбой Феликса в Барселоне Хави определился с судьбой Феликса в Барселоне
Помочь журналистам

Видео

Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген
Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа11:51
Прощай, Лунин? Анчелотти намерен выпустить в четвертьфинале ЛЧ другого вратаря
Европа11:40
Челси и Ливерпуль снова столкнутся на трансферном рынке
Европа11:19
Стали известны новые сроки восстановления Педри
Формула 111:04
Леклер надеется, что проблем с тормозами больше не будет
Европа10:49
Опять за старое: Балотелли взорвал петарду в командной раздевалке
Европа10:27
Рамос может отправиться доигрывать в Саудовскую Аравию
Лига Чемпионов10:20
Игрок РБ Лейпцига - Карвахалю: Я тр**ну твою мать шл*ху
Лига конференций10:00
Лига конференций-2023/24: Аякс против Астон Виллы, Рояль Унион примет Фенербахче
Европа09:50
Атлетико предлагал Барселоне купить часть прав на Феликса
Лига Чемпионов09:45
Анчелотти раскритиковал игроков Реала за матч против РБ Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK