Атлетико предлагал Барселоне купить часть прав на Феликса

Еще зимой Атлетико предлагал Барселоне купить часть прав на Жоау Феликса, пишет Diario Sport.

Как ранее сообщалось, каталонцы хотели оставить португальца в команде, а потому стараются договориться с "матрасниками". Помогает сторонам агент игрока Жорже Мендеш.

Зимой Атлетико попробовал продать Барсе часть прав на игрока, но получил отказ - каталонцы рассматривают только вариант с продолжением аренды.

Барселона готова продлить аренду Феликса, включив в контракт пункт о необязательном выкупе игрока. Атлетико же хочет, чтобы этот пункт был обязательным и активировался после определенного количества матчей.

Также клубы все еще не договорились о цене. Каталонцы оценивают нападающего в 40 млн евро, а мадридский клуб хотел бы отбить большую часть затраченных на Феликса 100 млн.

Ранее также сообщалось, что Челси определился с будущим Мудрика.

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