У Барселоны может появиться новый технический спонсор

Puma готова платить больше, чем Nike.

Барселона может обзавестись новым техническим спонсором, утверждает Жерар Ромеро.

Ранее, напомним, стало известно, что каталонцы просили новый контракт с Nike, однако те назвали сотрудничество с клубом и без того убыточным.

В четверг, 7 марта, с руководством Барселоны встретился генеральный директор Puma Арне Фройндт, который предложил сотрудничество.

Немецкая компания готова платить каталонцам в два раза больше своих конкурентов. Фройндт предложил 115 млн чистыми, и еще 85 в виде бонусов.

От Nike сейчас Барселона получает 85+20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Байер сумел продлить рекордную серию.

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