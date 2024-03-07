Карабах - Байер 2:2: обзор матча и результат игры 07.03.2024

В четверг, 7 марта, в Баку состоялся первый матч противостояния 1/8 финала Лиги Европы, в котором Карабах принимал Байер.

Главный тренер "фармацевтов" Хаби Алонсо решил провести ротацию, выпустив полурезервный состав. И это сыграло с ним злую шутку.

На 26-й минуте капитан Байера Джонатан Та потерял мяч в центре поля. Жуниньо убежал в отрыв, ворвался в штрафную и отдал передачу на Яссина Бензия, который нанес мощный удар в ближнюю "девятку".

Нельзя не отметить то, как ужасно в первом тайме смотрелись гости, в то время как хозяева поля делали все, что они хотели. В итоге им даже удалось удвоить преимущество.

Источник: Getty Images

И снова героем момента стал Жуниньо. Леандру Андраде запустил одноклубника в контратаку. Бразилец снова убежал от Та, перебросил Матея Коваржа и отправил мяч в уже пустые ворота.

После перерыва Байер ожидаемо взял инициативу в свои руки, решив отыграться.

Первый гол немцев состоялся лишь за 20 минут до конца поединка. Игрок Карабаха ошибся при передаче назад, выведя Флориана Вирца на "свидание" с вратарем. Хавбек спокойно перебросил оппонента.

А спасение пришло уже в добавленное время. Андрих навесил с фланга, а Патрик Шик ударом головой принес своей команде ничью, которая спасла рекорд Байера - леверкузенский коллектив не проигрывает 35 матчей подряд.

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Статистика матча Карабах - Байер 1/8 финала Лиги Европы

Карабах - Байер 2:2

Голы: Бензия, 26, Жуниньо, 45+2 - Вирц, 70, Шик, 90+2.

Ожидаемые голы (xG): 2,12 - 0,68

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 7 - 12

Карабах: Лунев - Вешович, Мустафазаде, Хусейнов, Байрамов - Андраде (Сильва, 80), Янкович, Андраде, Бензия (Исаев, 90), Зубир (Джиджа, 90) - Жуниньо (Ахундзаде, 84).

Байер: Коварж - Коссуну (Станишич, 80), Та, Тапсоба, Гримальдо - Телла (Фримпонг, 46), Паласиос (Джака, 58), Андрих, Адли - Гложек (Вирц, 58), Иглесиас (Шик, 80).

Предупреждение: Жуниньо.

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