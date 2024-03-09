iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал нацелился на подписание юного защитника Лилля

Мадридцам придется выложить за игрока 100 млн евро.
Сегодня, 17:51
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Защитник Лилля Лени Йоро хочет перейти в Реал. Об этом сообщает издание Marca.

Несмотря на интерес нескольких европейских клубов к 18-летнему защитнику, сам он отдает предпочтение переходу в стан мадридского клуба.

Руководство Лилля осведомлено об этом. Однако французский клуб не намерен продавать игрока ПСЖ.

Читай также: Игрок Реала высказался о будущем Мбаппе

Лилль требует 100 миллионов евро за трансфер Йоро. В Реале считают эту сумму завышенной, учитывая, что контракт футболиста истекает в 2025 году.

В Мадриде планируют подождать, пока стоимость защитника станет более разумной. В случае необходимости его могут подписать на правах свободного агента следующим летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лилль Реал Мадрид

Статьи по теме

Холанд хочет сохранить сумму выкупа, в случае продления контракта с Ман Сити Холанд хочет сохранить сумму выкупа, в случае продления контракта с Ман Сити
Спортдир РБ Лейпциг раскритиковал работу арбитров в матчах против Реала Спортдир РБ Лейпциг раскритиковал работу арбитров в матчах против Реала
Анчелотти признал, что ошибся с составом на матч с РБ Лейпцигом Анчелотти признал, что ошибся с составом на матч с РБ Лейпцигом
Прощай, Лунин? Анчелотти намерен выпустить в четвертьфинале ЛЧ другого вратаря Прощай, Лунин? Анчелотти намерен выпустить в четвертьфинале ЛЧ другого вратаря
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:15
Атлетико без Гризманна уступил Кадису
Европа18:54
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Украина18:49
УХЛ: Днепр обыграл Кременчуг в четвертом матче плей-офф
Формула 118:44
"Сайнс - аппендицит 2:0": пилот Феррари с отцом воссоздали семейное фото
Европа18:33
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Европа18:25
Хет-трик Кейна помог Баварии уничтожить Майнц
Европа18:15
В матче Манчестер Юнайтед - Эвертон были установлены сразу четыре рекорда
Европа17:51
Реал нацелился на подписание юного защитника Лилля
Украина17:44
УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, Полесье проиграло Александрии, Кривбасс сыграет с Оболонью
Украина17:39
Александрия добыла неожиданную выездную победу над Полесьем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK