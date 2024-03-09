Реал нацелился на подписание юного защитника Лилля

Защитник Лилля Лени Йоро хочет перейти в Реал. Об этом сообщает издание Marca.

Несмотря на интерес нескольких европейских клубов к 18-летнему защитнику, сам он отдает предпочтение переходу в стан мадридского клуба.

Руководство Лилля осведомлено об этом. Однако французский клуб не намерен продавать игрока ПСЖ.

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Лилль требует 100 миллионов евро за трансфер Йоро. В Реале считают эту сумму завышенной, учитывая, что контракт футболиста истекает в 2025 году.

В Мадриде планируют подождать, пока стоимость защитника станет более разумной. В случае необходимости его могут подписать на правах свободного агента следующим летом.

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