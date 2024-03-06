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Игрок Реала высказался о будущем Мбаппе

Эдуардо Камавинга не знает, где продолжит карьеру его соотечественник.
Сегодня, 17:17
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Универсал мадридского Реала и сборной Франции Эдуардо Камавинга прокомментировал будущее Килиана Мбаппе.

По словам Камавинги, он пока что не разговаривал со своим партнером по "Les Bleux" и не знает где тот окажется летом.

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"Вы хотите знать правду? Я вообще не разговаривал с ним и не знаю, где он будет играть после завершения этого сезона", - заявил Эдуардо на пресс-конференции накануне игры с РБ Лейпциг.

Отметим, что матч Реал Мадрид - РБ Лейпциг состоится уже сегодня, 6 марта, в 21:45 по киевскому времени.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга

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