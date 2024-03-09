Бавария - Майнц 8:1: обзор матча и результат игры 09.03.2024

В субботу, 9 марта, в рамках 25-го тура Бундеслиги Бавария принимала Майнц. Матч завершился победой хозяев со счетом 7:1.

Данная встреча начиналась как самая обычная игра мюнхенцев, где было забито пару голов, а после именитый клуб и сам пропустил гол. На этот раз Бавария разозлилась и вошла в кураж.

Источник: Getty Images

В конце первого тайма был забит третий гол хозяев, а в начале второй половины началась настоящая феерия. Мюнхенцы уже к 70-й минуте вели в шесть голов. Забили все, кто бил в сторону ворот гостей.

Таким образом, после 25 туров Бундеслиги Бавария занимает второе место с 57-ю баллами, а Майнц идет на 17-й строчке, набрав 16 очков.

Статистика матча Бавария - Майнц 25-го тура Бундеслиги

Бавария - Майнц 8:1

Голы: Кейн, 13, 45+7, 70, Горетцка, 20, 90+2, Мюллер, 47, Мусиала, 61, Гнабри, 66 - Амири, 31

Ожидаемые голы (xG): 5.75 - 0.91

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 22 - 12

Удары в створ: 12 - 3

Фолы: 7 - 7

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!