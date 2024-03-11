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Одноклубник Миколенко - одна из главных целей Ман Юнайтед на летнее трансферное окно

Джарред Брантвейт продолжает находиться на радарах манкунианцев.
Сегодня, 16:57
Джаррад Брантвейт / Getty Images
Джаррад Брантвейт / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с одним из приоритетов на летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Дэвид МакДонелл, манкунианцы будут охотиться на центрбека Эвертона Джарреда Брантвейта, но их не удовлетворяет цена, которую установили мерсисайдцы.

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"Ириски" хотят получить за одного из своих лидеров и главного таланта не менее чем 70 млн фунтов в то время, как "красные дьяволы" будут сбивать ценник хотя бы до 50 млн фунтов.

В текущем сезоне Брантвейт провел 31 матч во всех внутренних турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон манчестер юнайтед Джаррад Брантвейт

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