В матче Манчестер Юнайтед - Эвертон были установлены сразу четыре рекорда

Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Эвертон со счетом 2:0 в рамках 28-го тура АПЛ.

Это стало возможным благодаря двум пенальти в первом тайме, которые реализовали Бруно Фернандеш и Маркус Рэшфорд.

Но что более важно, оба 11-метровых удара заработал один и тот же игрок - Алехандро Гарначо. Как сообщает Opta, аргентинец стал первым игроком в истории Юнайтед, кому удалось заработать два пенальти в одном матче АПЛ.

К тому же, это был первый случай в истории клуба, когда в первом тайме поединка чемпионата Англии два разных игрока реализовали пенальти.

