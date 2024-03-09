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В матче Манчестер Юнайтед - Эвертон были установлены сразу четыре рекорда

"Красные дьяволы" провели очень успешный поединок.
Сегодня, 18:15
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Эвертон со счетом 2:0 в рамках 28-го тура АПЛ.

Это стало возможным благодаря двум пенальти в первом тайме, которые реализовали Бруно Фернандеш и Маркус Рэшфорд.

Но что более важно, оба 11-метровых удара заработал один и тот же игрок - Алехандро Гарначо. Как сообщает Opta, аргентинец стал первым игроком в истории Юнайтед, кому удалось заработать два пенальти в одном матче АПЛ.

К тому же, это был первый случай в истории клуба, когда в первом тайме поединка чемпионата Англии два разных игрока реализовали пенальти.

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Более того, Манчестер Юнайтед завоевал свою 41-ю победу над Эвертоном в рамках АПЛ, что является абсолютным рекордом турнира - ни одна команда не побеждала другую команду чаще, чем "красные дьяволы" делали это с "ирисками".

Реализовав пенальти на 12-й минуте, Фернандеш стал рекордсменом Манчестер Юнайтед по точным ударам с "точки". Теперь на счету 29-летнего португальца 29 забитых голов с 11-метровой отметки.

Хавбек превзошел достижение Руда ван Нистелроя, который реализовал 28 пенальти в 219 матчах. Бруно потратил на 29 пенальти 222 игры, сообщает официальный сайт МЮ.

Напомним, что защитник Эвертона Виталий Миколенко оказался в списке игроков сборной Украины, заявленных на матч против сборной Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024.

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