В матче Манчестер Юнайтед - Эвертон были установлены сразу четыре рекорда

Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Эвертон со счетом 2:0 в рамках 28-го тура АПЛ.

Это стало возможным благодаря двум пенальти в первом тайме, которые реализовали Бруно Фернандеш и Маркус Рэшфорд.

Но что более важно, оба 11-метровых удара заработал один и тот же игрок - Алехандро Гарначо. Как сообщает Opta, аргентинец стал первым игроком в истории Юнайтед, кому удалось заработать два пенальти в одном матче АПЛ.

К тому же, это был первый случай в истории клуба, когда в первом тайме поединка чемпионата Англии два разных игрока реализовали пенальти.

2 - Alejandro Garnacho is the first ever @ManUtd player to win two penalties in the same Premier League game, while it's also the first time the Red Devils have had two different penalty scorers in the first half of a PL game. Spotty. #MUNEVE pic.twitter.com/KPDzcz64Fh — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2024

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Более того, Манчестер Юнайтед завоевал свою 41-ю победу над Эвертоном в рамках АПЛ, что является абсолютным рекордом турнира - ни одна команда не побеждала другую команду чаще, чем "красные дьяволы" делали это с "ирисками".

Реализовав пенальти на 12-й минуте, Фернандеш стал рекордсменом Манчестер Юнайтед по точным ударам с "точки". Теперь на счету 29-летнего португальца 29 забитых голов с 11-метровой отметки.

Хавбек превзошел достижение Руда ван Нистелроя, который реализовал 28 пенальти в 219 матчах. Бруно потратил на 29 пенальти 222 игры, сообщает официальный сайт МЮ.

Напомним, что защитник Эвертона Виталий Миколенко оказался в списке игроков сборной Украины, заявленных на матч против сборной Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024.

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