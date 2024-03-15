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Наполи намерен подписать новый контракт с ключевым игроком

Итальянский клуб хочет сохранить Хвичу.
Сегодня, 19:19
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Наполи планирует продлить контракт с вингером Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Новое соглашение могло бы действовать до лета 2029 года, заменяя текущий контракт, который истекает в июне 2027 года.

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Предполагается, что новый контракт включит увеличение заработной платы до 4 миллионов евро в год, а также бонусы до 1 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист сборной Грузии забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах.

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