Наполи установил ценник на одного из своих лидеров
Итальянский Наполи установил ценник на Хвичу Кварацхелию.
Как сообщает издание Marca, "адзурри" будут требовать за грузинского вингера летом не менее 150 миллионов евро.
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Считается, что такая сумма должна была бы отпугнуть потенциальных покупателей, ведь, действующий чемпион Италии не хотел бы терять грузина и нигерийского форварда Виктора Осимхена в одно трансферное окно.
В то же время, ранее представитель Хвичи заявлял, что тот готов покинуть клуб, если заинтересованная сторона удовлетворит запросы Наполи.
Отметим, что в текущем сезоне Кварацхелия провел 35 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.
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