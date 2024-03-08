Наполи установил ценник на одного из своих лидеров

Партенопейцы не намерены терять Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена в одно трансферное окно.

Итальянский Наполи установил ценник на Хвичу Кварацхелию.

Как сообщает издание Marca, "адзурри" будут требовать за грузинского вингера летом не менее 150 миллионов евро.

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Считается, что такая сумма должна была бы отпугнуть потенциальных покупателей, ведь, действующий чемпион Италии не хотел бы терять грузина и нигерийского форварда Виктора Осимхена в одно трансферное окно.

В то же время, ранее представитель Хвичи заявлял, что тот готов покинуть клуб, если заинтересованная сторона удовлетворит запросы Наполи.

Отметим, что в текущем сезоне Кварацхелия провел 35 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.

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