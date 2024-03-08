Президент Наполи пообещал построить новый стадион до 2027 года

Аурелио де Лаурентис поделился грандиозными планами касательно нового стадиона Наполи.

Напомним, что сейчас домашней ареной клуба является стадион имени Диего Армандо Марадоны с вместимостью более 60 тысяч человек.

Де Лаурентис намерен построить в Неаполе еще один стадион неподалеку от старого. Строительство начнется уже через 18 месяцев.

Также президент неаполитанцев заявил, что 15 июля 2027 года клуб переедет на новую арену. Строительство должно завершиться ровно в срок.

Кроме того около нового стадиона будет построен спортивній городок, в котором планируется разместить 12 полей.

Ранее также сообщалось, что лидер Лацио может покинуть клуб.

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