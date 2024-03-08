Лучший бомбардир в истории Лацио покинет команду
Чиро Иммобиле, вероятно, покинет Лацио уже летом, пишет Sport Mediaset.
Лучший бомбардир в истории римского клуба уже не считается главной опорой команды. Кроме того в этом сезоне болельщики все чаще обвиняют Чиро в результатах команды.
Так, например, форвард получил огромную порцию критику за незабитый мяч в ворота Баварии, который стоил клубу вылета из ЛЧ.
Однако это причина лишь почему сам Иммобиле не против покинуть Лацио. Руководство же планирует взять курс на омоложение состава, и 34-летний нападающий под него не подходит.
Летом "орлы" надеятся приобрести Джованни Симеоне, чей отец ранее выступал за Лацио, а также сделать ставку на Тати Кастельяноса.
Ранее также стало известно, что еще одна клубная легенда покинет родную арену.
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