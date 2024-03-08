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Легенда Боруссии имеет три варианта продолжения карьеры

Марко Ройс пока не решил, что делать дальше.
Сегодня, 10:59
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Марко Ройс, вероятно, покинет Боруссию этим летом, пишет teamtalk.

Немец провел в клубе 12 сезонов, за которые заслужил называться легендой клуба. Однако летом у нападающего истекает контракт, и "шмели" не планируют его продлевать.

При этом 34-летний Ройс все еще привлекает интерес ряда клубов. Им активно интересуются клубы МЛС и Турции.

Однако у Марко есть и более интересный вариант. Романо пишет, что агенты игроки предложили его услуги Вест Хэму.

При этом сам Ройс пока не решил, что делать со своей карьерой, но игрок настроен максимально провести свой, вероятно, последний сезон в составе Боруссии.

Ранее также Ромелу Лукаку прокомментировал свое будущее.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Ройс

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