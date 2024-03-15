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Гвардиола оценил возможность выиграть требл второй год подряд

Испанец не готов пока делать прогнозы.
Вчера, 22:22
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался на тему возможного требла клуба.

"Я подумаю об этом за две-три недели до конца сезона. Сейчас – нет. Пока меня интересует только завтрашний четвертьфинал", – сказал Гвардиола в интервью ВВС.

Напомним, в субботу, 16 марта, в рамках 1/4 Кубка Англии Манчестер Сити сыграет против Ньюкасла. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Гвардиола прокомментировал результат жеребьевки Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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