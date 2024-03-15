Гвардиола оценил возможность выиграть требл второй год подряд
Испанец не готов пока делать прогнозы.
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался на тему возможного требла клуба.
"Я подумаю об этом за две-три недели до конца сезона. Сейчас – нет. Пока меня интересует только завтрашний четвертьфинал", – сказал Гвардиола в интервью ВВС.
Напомним, в субботу, 16 марта, в рамках 1/4 Кубка Англии Манчестер Сити сыграет против Ньюкасла. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Гвардиола прокомментировал результат жеребьевки Лиги чемпионов.
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