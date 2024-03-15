Гвардиола оценил возможность выиграть требл второй год подряд

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался на тему возможного требла клуба.

"Я подумаю об этом за две-три недели до конца сезона. Сейчас – нет. Пока меня интересует только завтрашний четвертьфинал", – сказал Гвардиола в интервью ВВС.

Напомним, в субботу, 16 марта, в рамках 1/4 Кубка Англии Манчестер Сити сыграет против Ньюкасла. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Гвардиола прокомментировал результат жеребьевки Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!