"Похоже на традицию": Гвардиола прокомментировал результат жеребьевки Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, в рамках которой стало известно, что Ман Сити встретится с Реалом в 1/4 финала турнира.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящем противостоянии.

"У нас нет другого выхода. Это похоже на традицию - три года подряд играть с королями соревнований.

Надеюсь, мы попали в удачный момент. Жеребьевку вы не можете контролировать. Второй матч дома, что есть, то есть", - заявил испанский специалист.

Отметим, что в случае победы над Реалом в двухматчевом противостоянии Манчестер Сити встретится с победителем пары Бавария - Арсенал.

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