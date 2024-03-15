"Похоже на традицию": Гвардиола прокомментировал результат жеребьевки Лиги чемпионов
Пеп назвал Реал "королями соревнования".
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, в рамках которой стало известно, что Ман Сити встретится с Реалом в 1/4 финала турнира.
Наставник "горожан" Пеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящем противостоянии.
"У нас нет другого выхода. Это похоже на традицию - три года подряд играть с королями соревнований.
Надеюсь, мы попали в удачный момент. Жеребьевку вы не можете контролировать. Второй матч дома, что есть, то есть", - заявил испанский специалист.
Отметим, что в случае победы над Реалом в двухматчевом противостоянии Манчестер Сити встретится с победителем пары Бавария - Арсенал.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!