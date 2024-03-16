Интер намерен сделать своего форварда самым высокооплачиваемым игроком клуба

Лаутаро Мартинес не прочь остаться в Милане.

Интер готовит новый контаркт для Лаутаро Мартинеса, пишет Football Italia.

"Нерадзурри" намерены сохранить аргентинца в команде, а потому предложат ему новое соглашение с новой зарплатой.

Недавно представители клуба провели встречу с представителями игрока. Конкретные цифры не обсуждались, но стороны остались довольны первыми шагами.

Лаутаро хочет остаться в Интере, а клуб намерен сделать его главной звездой и отразить это в его зарплате. С новым контрактом форвард станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес забил 23 гола в 25 матчах, Траснфермаркт оценивает его в 110 млн евро.

Ранее также сообщалось, что экс-кипер Ливерпуля может перебраться в итальянский чемпионат.

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