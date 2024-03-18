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Защитник Наполи: Ачерби извинился, потому что понял, что немного переборщил, назвав меня "нигером"

Конфликт решился прямо на поле.
Сегодня, 09:20
Момент с расизмом / Getty Images
Момент с расизмом / Getty Images

Защитник Наполи Жуан Жезус высказался об инциденте с проявлением расизма на поле в матче против Интера (1:1).

"Что происходит на поле – остается на поле. Ачерби попросил прощения, мы можем двигаться дальше. Когда арбитр дает свисток, все уже позади".

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"Знаю, что Ачерби хороший парень. Он извинился, потому что понял, что немного переборщил с некоторыми словами. Он умный парень, поэтому я надеюсь, что он извлечет из этого урок и больше не будет так делать", – сказал Жезус в интервью DAZN.

Напомним, бразилец стал автором спасительного гола для неаполитанцев, пронеся клубу ничью.

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