iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Топ-10 футболистов, которых словили на допинге

Вашему вниманию видеоматериал на тему игроков, которые попались на употреблении запрещенных добавок.
Сегодня, 14:17
Football.ua
Football.ua

Допинговый скандал – одна из самых неприятных сторон футбола, ведь спортсмен может стать жертвой обстоятельств – неосознанно приняв тот или иной запрещенный препарат. И если его признают виновным, то дисквалификация неизбежна. А для игроков, прошедших пик карьеры, это почти всегда означает, что с профессиональным футболом пора завершать.

Именно такая судьба, вероятно, ждет Поля Погба. 30-летний француз отстранен от футбола на четыре года. 20 августа 2023 года Поль Погба сдал положительную допинг-проба на тестостерон. Повторная проба подтвердила исходный результат. Ситуация с Погба показательна, ведь в центре внимания оказалась звезда современности.

Читай также: Клан Мальдини: история самой выдающейся футбольной династии

Football.ua рассказывает о десятке самых именитых футболистов, запятнавших репутацию в допинговом скандале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топ-10 допинг

Статьи по теме

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: проход Убре-младшего с данком возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: проход Убре-младшего с данком возглавил рейтинг
"Это многого мне стоило": Уайт отреагировал на снятие обвинений в употреблении допинга "Это многого мне стоило": Уайт отреагировал на снятие обвинений в употреблении допинга
Диллиана Уайта оправдали по делу об употреблении допинга Диллиана Уайта оправдали по делу об употреблении допинга
Погба намерен оспорить четырехлетний бан за допинг Погба намерен оспорить четырехлетний бан за допинг
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа17:40
АПЛ сняла с Ноттингема очки из-за нарушения финансовых правил
Европа17:33
Сборная Бразилии осталась на мартовские матчи без одного из основных игроков
Олимпийские игры17:20
Стало известно, сколько россиян выступят на Олимпиаде-2024
Бокс16:56
"Здесь никто его не любит": украинский боксер назвал проблемы Ломаченко перед боем с Камбососом
Европа16:31
Украинский голкипер Бенфики признался, готов ли выступать за сборную Португалии
Европа16:19
Стало известно, кому Барселона посвятила победу над Атлетико
Другие страны16:06
Матч в Аргентине был остановлен из-за приступа у футболиста
ММА15:53
Макгрегор намекнул на третий бой с Диазом
Теннис15:42
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
Теннис15:21
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK