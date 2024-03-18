Топ-10 футболистов, которых словили на допинге

Допинговый скандал – одна из самых неприятных сторон футбола, ведь спортсмен может стать жертвой обстоятельств – неосознанно приняв тот или иной запрещенный препарат. И если его признают виновным, то дисквалификация неизбежна. А для игроков, прошедших пик карьеры, это почти всегда означает, что с профессиональным футболом пора завершать.

Именно такая судьба, вероятно, ждет Поля Погба. 30-летний француз отстранен от футбола на четыре года. 20 августа 2023 года Поль Погба сдал положительную допинг-проба на тестостерон. Повторная проба подтвердила исходный результат. Ситуация с Погба показательна, ведь в центре внимания оказалась звезда современности.

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Football.ua рассказывает о десятке самых именитых футболистов, запятнавших репутацию в допинговом скандале.

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