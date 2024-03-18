Защитник Интера был исключен из заявки сборной Италии из-за расистского скандала

Футболист Интера Франческо Ачерби был исключено из заявки сборной Италии из-за расистского скандала в матче против Наполи.

"Футболист Франческо Ачерби, прибывший сегодня утром на тренировку национальной команды в Риме, объяснил тренеру Лучано Спаллетти и своим партнерам по команде, как того требует внутренняя политика итальянской сборной, свою версию предполагаемого расистского высказывания в адрес футболиста Жуана Жезуса во время матча Интер – Наполи.

По словам защитника "нерадзурри", который ожидает рассмотрения дела органами спортивного правосудия, с его стороны не было никаких дискредитирующих, очерняющих или расистских намерений".

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"Однако было решено исключить Ачерби из списка игроков, вызванных на следующие два товарищеских матча, запланированных в Соединенных Штатах, чтобы гарантировать необходимое спокойствие национальной команде и самому игроку, который сегодня вернется в свой клуб.

В результате был вызван защитник Ромы Джанлука Манчини, который ранее был включен в предварительный список", – говорится в заявлении FIGC.

Напомним, сборная Италии сыграет товарищеские матчи против Венесуэлы и Эквадора. Игры пройдут 21 и 24 марта соответственно.

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