Реал пожаловался на судью, который не внес в рапорт оскорбления в адрес Винисиуса от фанов Осасуны

Мадридский Реал подал жалобу на Хуана Мартинеса Мунуэру в Королевский футбольный союз за его действия после матча против Осасуны.

Как сообщает Marca, "сливочным" не понравилось то, что Мунуэра не внес в рапорт по итогам игры оскорбления и пожелания смерти в адрес Винисиуса Жуниора.

Также боссы испанского гранда попросили провести расследование, относительно действий болельщиков Осасуны, направив соответствующий запрос в Испанскую комиссию по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Напомним, ранее сообщалось, что почти половину карточек в карьере Винисиус получил за неспортивное поведение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!